Zmaga resnice nad lažmi

Svet, ki se utaplja v poplavi laži in dezinformacij, v pravi vojni proti realnosti, krvavo potrebuje resno, pogumno in neodvisno novinarstvo. Bolj kot kadarkoli. Kajti brez svobodnih medijev ni demokracije. In kjer ni resnice, cvetijo populizem, avtoritarizem in diktature.

Letošnja nagrajenca za mir prihajata iz držav, kjer novinarstvo še nikoli ni bilo pod takšnimi pritiski, kot je zdaj. Maria Ressa, ki je v začetku oktobra dopolnila oseminpetdeset let, Dmitrij Muratov pa jih bo konec meseca dopolnil šestdeset, na prvi pogled nimata veliko skupnega. Maria Ressa, edina ženska med letošnjimi Nobelovimi nagrajenci in šele 59. nagrajenka po vrsti, živi na Filipinih, Dmitrij Muratov, urednik Nove gazete, ki je kot nagrajenec za mir nasledil Andreja Saharova in Mihaila Gorbačova, pa v Rusiji. Toda vzporednic je kljub geografski oddaljenosti zelo veliko.