Anomalije kaj hitro postanejo navada in nova normalnost

V policijskih vrstah je Tatjana Bobnar veljala za strokovno in odločno. Korektno in spoštljivo do sodelavcev, ne glede na njihovo funkcijo. Z ničelno toleranco do odklonskih ravnanj. Nekdanja vlada pod taktirko SDS jo je videla v povsem drugačni luči. Zato so jo ob sodelovanju s takratnim policijskim vodstvom skupaj s še nekaterimi drugimi strokovnjaki strpali v nepotrebne delovne skupine, zaprli v odmaknjene pisarne. In jih javno poniževali. Prav zaradi takšnega ravnanja, teptanja stroke, in zaradi, kot pravi Tatjana Bobnar, mračnjaškega obdobja je sklenila, da se iz stroke premakne v politiko. Da policijo, katere strokovno in učinkovito delo je temelj demokratične družbe, vrne v tirnice, kjer je nekoč že bila. In da normativne ureditve vrnejo v stanje, da se politiki zapre vrata, ko bi ta spet poskušala stopiti v pisarno generalnega direktorja policije ali celo kar v operativni štab.

»Da sem sprejela odločitev in prevzela vodenje ministrstva za notranje zadeve (MNZ), je v veliki meri kriva prejšnja vlada, predvsem pa prejšnje vodstvo MNZ. Ob mučnem opazovanju zlorab policije za politične namene, opazovanju izvajanja strahovlade nad ljudmi in številnih zakonskih anomalij in neustavnih podzakonskih aktov, ki so si jih privoščili in jih izvajali v škodo ljudi, enostavno nisem mogla ostati pasivna,« je med drugim v pogovoru povedala notranja ministrica.