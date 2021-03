Avtobus, ki mu na strehi raste trava

V nadaljevanju preberite:

Ko gre za uveljavljanje ozelenjene urbane infrastrukture, je Slovenija ena izmed najmanj aktivnih članic EU. Neaktivnosti gre najbrž pripisati več elementom, bi pa predvsem izpostavil pomanjkanje znanja o ozelenjeni urbani infrastrukturi. Za kaj gre?

Zelo poenostavljeno in v ožjem pomenu je to ozelenjen prostor v gosto poseljenih mestnih središčih, ki prekine sivo monotonost tlakovanih ulic in z zgradbami pozidanih območij.



Sem prištevamo zelene strehe, zelene stene oz. fasade, ozelenjene mestne otoke (manjša ozelenjena območja sredi pozidanih ulic), posamične nasade dreves in grmovnic, ki prekinjajo monotonost velikih tlakovanih površin, urbane vrtove … To pa v ožjem pomenu zagotovo niso mestni parki tipa Tivoli v Ljubljani.