Biotske motnje in varovanje zaščitenih gozdov

Podnebne spremembe in večja pogostnost ekstremnih vremenskih dogodkov so za lesnate rastline z dolgo življenjsko dobo stresi, ki zmanjšujejo njihovo vitalnost. Še bolj očitno vplivajo na živalsko komponento, predvsem na podlubnike v sestojih iglavcev. Gozdne predele, ki zagotavljajo ključne ekosistemske storitve, so v Evropi zavarovali in v njih gospodarska dejavnost ni dovoljena.