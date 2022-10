Bogastvo znamo ustvarjati, a ga ne znamo porazdeljevati

V nadaljevanju preberite:

Domenico De Masi zagovarja kreativne poklice in poudarja, da tehnologija človeka osvobaja od napornega fizičnega dela in odpira nove priložnosti za družabne in introspektivne izkušnje. V pogovoru izpostavlja aplikativno vlogo sociologije in navaja, da je na obzorju urbanističnega načrtovanja danes v igri predvsem dvoje: zakrpati bivalne razlike med bogatimi in revnimi ter zmanjšati onesnaževalni vtis na okolje.

Pojasnjuje tudi, zakaj sta pametno delo in delo na daljavo, ne nujno od doma, povsem spontana in naravna delovna pristopa, in kakšne so prednosti tega za podjetje, za skupnost in za okolje. Spregovori še o državljanskem dohodku in svobodi tiska. Opozarja pa tudi, da se prožna ureditev zaposlovanja večkrat sprevrže v še globlje izkoriščanje delavcev.