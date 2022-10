Cesar v zbledelih oblačilih

V nadaljevanju preberite:

Ko se je pred petnajstimi leti postavil v vrsto za najvišji partijski in državni položaj, je o Xi Jinpingu le redko kdo kaj vedel – razen tega, da je rdeči princ, torej sin velikega revolucionarja in enega od ustanoviteljev LR Kitajske Xi Zhongxuna, da je mož slovite pevke Peng Liyuan in da je zvesti vernik KPK.

Kako bo v prihodnjih petih ali desetih letih Xi, princ, ki je želel biti cesar, gradil zaupanje, spoštovanje in vdanost svoje nacije v razmerah, ki bodo objektivno veliko težje, kot so bile do zdaj? S tem, ko bo na Mesec poslal prvega Kitajca? S proizvodnjo samostojno razvitih mikročipov? Ali morda z osvojitvijo Tajvana za vsako ceno?