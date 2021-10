Človek je samo anekdota narave

V nadaljevanju preberite:

Kot otrok je Marc Recha ob vikendih v Barceloni pogledal po tri filme na dan. »V kinodvorano smo vstopili popoldne, iz nje prišli opolnoči.« Pri desetih je na super 8-milimetrsko kamero že snemal svoje prve kratke žanrske filme; pustolovske, kavbojke, znanstveno fantastiko. Pri sedemnajstih je presedlal na 35-milimetrski film. »S prijatelji smo formo kratkega filma vzeli za svojo, to ni bila samo ena od vmesnih postaj do celovečernega formata. Iz njih smo ustvarjali kratke umetnine – zdelo se nam je, da so nekaj podobnega kot Cortázar ali Borges v književnosti.«



V Slovenski kinoteki v sodelovanju z mestnim kinom Kinodvor in mednarodnim festivalom Kino Otok – Isola Cinema med 11. in 29. oktobrom pripravljajo retrospektivo filmov Marca Reche, začenši s prihajajočim ponedeljkom, ko bo v Kinodvoru projekcija njegovega najnovejšega filma Prostost (La vida lliure, 2017), po kateri bo sledil pogovor z avtorjem. Od 12. oktobra pa ga bomo gledali v Slovenski kinoteki.