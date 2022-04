»Denacifikacija« z genocidnimi metodami

V nadaljevanju preberite:

Frank Judd, poročevalec Sveta Evrope za Čečenijo, je ob prvem obisku z zemljo zravnanega Groznega ruskim generalom, ki so ga spremljali, brez dlake na jeziku zabrusil: »Gospodje, vi ste zveri!« Kaj bi lani umrli lord po obisku Buče, Mariupolja in drugih razdejanih ukrajinskih mest dejal danes? Bržkone bi zgolj onemel od groze, kajti ob tako strašnih zločinih, kakršnih Evropa ni doživela od vojn v Čečeniji in Bosni, ni lahko najti pravih besed.

Kremelj pa bi vztrajno ponavljal, da gre za fejk. Kajti v Ukrajini ni vojne. Zato tudi krvi, okrutnosti in uničenja tam ne more biti. S takšnim Putinovim novorekom se odločno strinja tudi njegov veliki zaveznik Vladimir Gundjajev. Javnosti bolj znan kot patriarh Kiril, poglavar ruske pravoslavne cerkve. V eni zadnjih pridig je namreč dejal: »Mi smo miroljubna država. Naš narod je veliko pretrpel. Zato ne stremimo ne k vojni in ne k početjem, ki bi lahko kakorkoli škodovala drugim.«