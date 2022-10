Drugačna vrsta torijca

V nadaljevanju preberite:

Rishi Sunak, že peti britanski ministrski predsednik v zadnjih šestih letih, je bil ta teden izvoljen zato, da popravi napake predhodnice. Konservativci so se na nekdanjega finančnega ministra v Johnsonovi vladi obrnili iz potrebe po kompetentnem, predvsem pa kredibilnem voditelju, ki bi pomiril finančne trge, hkrati pa izboljšal možnosti stranke za zmago na naslednjih rednih parlamentarnih volitvah čez manj kot dve leti. Iskali so nasprotje Liz Truss in ga tudi našli v človeku, ki še pred nekaj meseci, ko je stranka iskala naslednika Borisa Johnsona, v očeh njenih članov ni bil dovolj dobra zamenjava. Toda z izbruhom gospodarske krize in pričakovano vrnitvijo v čase varčevanja so se dvainštiridesetletnikove pomanjkljivosti tako rekoč čez noč spremenile v prednosti, hkrati pa poskrbele za to, da je Združeno kraljestvo dobilo prvega premiera azijskega rodu.