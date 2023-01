Problem niso nacisti v vojski, temveč uradna ruska politika

V nadaljevanju preberite:

Rusija pod pretvezo denacifikacije že deset mesecev bombardira in okupira ukrajinsko ozemlje, čeprav je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski judovskega porekla. Ruska propaganda in njeni podporniki nenehno v obtok pošiljajo fotografije Ukrajincev, ki naj bi častili nacizem. Stvar je še dodatno nejasna, ker prav nič drugačnih posnetkov ne vidimo niti o ruski vojski. O številnih dilemah je za Sobotno prilogo spregovoril Vjačeslav Lihačov, strokovnjak za antisemitizem in skrajno desnico v Rusiji in Ukrajini.