Javno zdravje, meja svobode

Ko gre za pandemijo in Slovenijo, obstaja povsem nova okoliščina. Z zamejevanjem pandemije se ukvarja nova vlada. Dejstvo, da vlado vodi stranka, ki je na transparent izpisala besedo svoboda, ne sme pomeniti, da se bo po novem virus lahko širil svobodno, brez omejitev. Ne gre torej za vprašanje, ali uveljaviti omejitve, ki prizadenejo osebne svoboščine, a so nujne za zamejitev novega vala. Gre za vprašanje, katere omejitve so smiselne in kako bodo uveljavljene.