Kako rešiti RTV Slovenija?

- Za BBC, ki letos praznuje stoletnico delovanja, je dolgo veljalo, da je bil »ustanovljen na zavračanju politike«. Toda nekoč je laburistični poslanec Trevelyan vprašal njihovega odvetnika, ali kdaj zaradi javnih razlogov vlada lahko prepreči objavo česarkoli, kar ne bi bilo zaželeno predvajati. Odgovor: morda bi lahko nadzirali novice, bilo pa bi neprimerno posegati v koncerte, predavanja, govore ali vremensko napoved! Duhovito opozorilo politikom, naj dajo roke proč od medijev.

- Prav tako je naivna ideja, da bi upravljanje RTV Slovenija v celoti prepustili zaposlenim. V razmerah, ko je kolektiv interesno in nazorsko razdeljen, ko ni zagotovljeno zadostno financiranje ustanove, ko je ta brez finančnih rezerv in možnosti za resnejše naložbe, takšen predlog ponuja politiki priročen izgovor, da vse skupaj pusti propasti. Toda z RTV Slovenija ne rešujemo zaposlenih, ampak z ustavo zagotovljeno pravico državljanov do svobode izražanja!

-Tekmovanje v slogu »ali je naš notri« niža standarde demokratične izbire, v programskem svetu že leta prevladujejo nekompetentnost, pomanjkljiva obveščenost, nepoznavanje medijev, zakonske pristojnosti si tolmačijo po svoje, izvajajo se pritiski na direktorje, odgovorne urednike in novinarje. In to niso samo slabosti zadnjega mandata!