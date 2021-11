Kaznovanje Poljske in Madžarske ne bo odpravilo iliberalizma

V nadaljevanju preberite:

Najnovejša migrantska kriza z grdimi prizori na obeh straneh poljsko-beloruske meje je začasno odrinila v medijsko ozadje resen notranji problem v Evropski uniji. Nikakor pa s tem ni bil odpravljen konflikt o načelu primarnosti prava Unije, ki se je kuhal že več kot desetletje.

Pred nekaj tedni je ta konflikt dosegel vrhunec, in sicer ob nenavadno ostrih javnih obtožbah poljskega predsednika vlade Mateusza Morawieckega o pristranskosti in izsiljevanju institucij EU in ob drastičnih kaznih sodišča EU, izrečenih Poljski. Ta izbruh je razgalil globoko razhajanje glede narave integracije med sedanjimi režimi višegrajske četverice (Poljske, Madžarske, Češke in Slovaške) na eni in institucijami EU na drugi strani.