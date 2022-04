Kjer se zdravijo travme, sklepajo prijateljstva in gradi solidarnost

V nadaljevanju preberite:

Vojna v Ukrajini in nedavna 30. obletnica prihoda prvega vala bosanskih beguncev v Slovenijo spet široko odpirata begunsko vprašanje. A ne gre le za ljudi na poti, temveč tudi za vprašanje njihove integracije, humanitarnih intervencij, vojnega spolnega nasilja, generacijske travme in vlogi civilne družbe ter lokalnih skupnosti.

Prav odsotnost integracijske politike na lokalni ravni je naš največji primanjkljaj, meni Jure Gombač, raziskovalec na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU ter izredni profesor na Univerzi v Novi Gorici, katerega projekti se osredotočajo predvsem na vključevanje tako imenovanih državljank in državljanov tretjih držav v slovensko družbo. Temu pritrjuje tudi Nena Močnik, raziskovalka, humanitarna delavka in avtorica monografije Trauma Transmission and Sexual Violence: Reconciliation and Peacebuilding in Postconflict Settings (Routledge, 2021), ki trenutno razvija projekt digitalizacije s področja reproduktivnega zdravja in posledic posttravmatskega sindroma za begunke oziroma preživele žrtve spolnega nasilja.