Korektna revolucija ne obstaja

Nisem strokovnjakinja za mentalno zdravje, to je občutljivo področje, na katerem si ne upam biti razsodnica. Lahko govorim samo o tem, kar vidim: menim, da psihične težave, ki jih imajo mladi, pogosto izhajajo iz tega, da so ves čas postavljeni v pozicije, ki so nerešljive in nelogične.