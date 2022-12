Liberalne ideje predstavljajo inspiracijo za avstrijske sodnike

V nadaljevanju preberite:

Cenjeni akademik in izkušeni ustavni pravnik ddr. Christoph Grabenwarter je bil slavnostni govornik na slovesnosti ob dnevu ustavnosti prejšnji teden. V govoru je predstavil idejo, da obstaja jedro garancij, ki so skupne vsem evropskim ustavam. Hkrati pa ustave ne morejo spreminjati teh garancij. Denimo, neodvisnost sodnika morajo zagotavljati vse ustave. Tukaj ne sme biti nobenih razlik v ustavah evropskih držav. Evropsko načelo pravne države zagotavlja idejo neodvisnega sodnika, ki uživa določene garancije. Kršitev teh garancij pomeni, da je nacionalno pravo v konfliktu z evropskim pravom, na koncu pa mora vedno prevladati načelo evropske pravne države. To je povedal seveda v kontekstu dogajanja na Poljskem in Madžarskem.