Marshallov načrt za zdravstveno infrastrukturo

Rešitev dolga leta nakopičenih nerešenih vprašanj organizacije in delovanja zdravstvenega sistema presega ne samo čas do izteka mandata te vlade, temveč tudi en cel polni mandat, toda odločilno je čim prej jasno določiti cilje in pot za njihovo uresničevanje in se poenotiti o tem, ne glede na barve. Pri tem nas barve res ne zanimajo, vsi pa moramo vendar soglašati o dveh neizpodbitnih dejstvih: da je kri rdeča in da je srce velike večine ljudi na levi strani.