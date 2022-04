On, za katerega smo verjeli, da se mu ne more nič zgoditi, mrtev?

V nadaljevanju preberite:

Ledeni plaz pod himalajsko goro Manaslu je leta 1983 pretrgal Nejčevo življenjsko pot. Nejc Zaplotnik je sodil med največje plezalce svojega časa. Ob številnih zahtevnih vzponih v domačih in tujih gorah je preplezal tudi tri prvenstvene smeri na osemtisočake. To ga je postavljalo ob najboljše svetovne himalajske plezalce.

Leto 1996 mi je prineslo moje najbolj ganljivo potovanje v Himalajo. Tretjič sem odšel pod Manaslu. Ne zato, da bi ga preplezal, ampak zaradi obljube, ki sem jo dal Nejcu, ko smo se po tragediji leta 1983 poslavljali od njega. Obljubil sem, da če bo kdaj možnost, bom njegovo ženo Mojco in njune tri otroke pripeljal na njegov samotni grob. Vsa pot v pozni jeseni je bila en sam umirjen in prijazen spomin na Nejca, moža, očeta, prijatelja, velikana slovenskega in svetovnega alpinizma. Uspelo nam je in po trinajstih letih je bila družina ob grobu spet skupaj.