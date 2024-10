Oznaka diktatorja je za Tita kar umestna

V nadaljevanju preberite:

Morda je prav v odsotnosti zanimivih in karizmatičnih političnih osebnosti temeljni vzrok za današnjo zazrtost v preteklost, meni zgodovinarka Marie-Janine Calic. Odraščala je v Franciji, odtod tudi njeno francosko ime in pofrancozeni priimek, ki se pravzaprav glasi Čalić. Tudi zaradi svojega porekla in družinskih afinitet se je odločila za raziskovanje politične zgodovine jugovzhodne Evrope, ob številnih strokovnih študijah je spisala še biografijo Tito – večni partizan, ki je nedavno izšla v slovenskem prevodu.