Perfekcionist v vlogi kriznega menedžerja

Samo roke lahko razširim! S temi besedami in ustrezno gesto je Igor Samobor v enem izmed prizorov drame Antona Pavloviča Čehova Ivanov v vlogi Pavla Kiriliča Lebedeva pred dvema sezonama poantiral sklenjeno tirado, a prav ustrezna bi bila tudi za položaj, v katerem se je znašel v drugem mandatu ravnateljevanja ljubljanski Drami. Tisto, kar je bilo na relativno dobri, čeprav dolgi in varljivi poti k uspehu – gre seveda za prenovo od časa zdelane stavbe nacionalnega gledališča –, je po nizu zahtevanih proceduralnih korakov in korakcev zdajšnji minister za kulturo Vasko Simoniti vehementno prekinil, v oblastni moči se je domislil, da zadeve potrebujejo revizijo, financiranje priprav projekta, ki ga je s podpisom zagotovil eden od prejšnjih ministrov, pa je skoraj povsem na koncu predvidenega triletnega obdobja preprosto ustavil, kot da ga nikdar ni bilo.

Verjetno se je Samobor, tako kot vsaj nekateri posamezniki iz tukajšnje kulturne javnosti, moral vprašati, kaj bi lahko bili ministrovi pravi razlogi, da poskuša na različne načine ustaviti ali vsaj precej upočasniti tako potreben, več kot očitno nujen projekt. Še neposvečenim je bilo po septembrskih posnetkih vodnih slapov v ljubljanski Drami povsem jasno, da je sanacija stavbe urgentna; toliko bolj bi se tega moral zavedati mož, ki mu je bilo že drugič zaupano vodenje kulturnega resorja in s tem tudi modro upravljanje takih zadev.

Mojster transformacij Le na odrskih deskah je Samobor doslej odigral več kot sto deset vlog, kar po besedah Iva Svetine zadostuje za mogočen zbor vrhunske igralske umetnosti.

Javno si Samobor o Simonitijevih morebitnih motivih ni privoščil ugibati, je pa v svoji nepreklicni odstopni izjavi namignil, da se vodenju nacionalnega teatra odpoveduje tudi zaradi možnosti, da bi ministrove nerazumljive rabote temeljile na osebni antipatiji. Simoniti je to zavrnil, češ da se ministrova naklonjenost ni nikoli zmanjšala. A Samobor se je decentno in z urejenim seznamom odkljukanih opravil kljub temu umaknil, s svojim pisanjem je dal vedeti, da je daleč od tega, da bi se oklepal položaja, in da mu gre res zgolj za reševanje institucije, v kateri je zaposlen dolga štiri desetletja.

Iz njegove izjave sije tudi ironija posebne, novodobne podalpske, ideološke vrste: k direktorovanju, v katerem naj bi trud – na vrhuncu igralske kariere in po nagradi za življenjsko delo na odru – vložil tudi v pripravo sanacije dotrajane stavbe, ga je povabil za kulturo pristojni državni sekretar superministrstva, ki si ga je zamislila druga Janševa vlada, torej »naš« človek, odstopno izjavo je prav tako namenil »našemu« človeku, da je vse še malce bolj perfidno, celo pogostemu obiskovalcu premier ravno v SNG Drami Ljubljana.

Igralski pogum Ob prejemu Borštnikovega prstana so v Drami zapisali, da njegov odrski in osebni angažma odlikujejo igralski pogum, drznost samorazgaljanja in samorazdajanja.

Pa ideologija, se zdi, tu pravzaprav ni v ospredju, Samoborju gre očitno za njegovo gledališko družino in za razmere, v katerih mora delovati. Najbrž bi se bilo treba zelo potruditi, da bi še kje drugje našli igralce nacionalnega gledališča, ki pred televizijskimi kamerami razlagajo o prepihu na vajah ali plesnivih stenah, in direktorje, ki bi opisovali, da razmere v njihovem gledališču zaradi dotrajanosti stavbe ne dovoljujejo prevelikih obremenitev odrske tehnike in zato v predstavah ne morejo uporabljati pretežkih scenskih elementov.

Leta 2012, leto pred nastopom funkcije ravnatelja Drame, je Samobor ugotavljal, da sedanji čas ni naklonjen nobeni umetnosti: »Ministrstva za kulturo politiki niti ne omenjajo. To ni posledica gospodarske krize. Za kulturo gresta samo dva odstotka državnega proračuna. Bojim se, da je to bolj posledica mentalitete in krize vrednot. Cela generacija mladih ustvarjalcev bo vržena na neoliberalistično tržnico, kjer nihče ne skrbi za kulturno identiteto ali za umetnost, ker je to 'strošek'. Dobiček se kuje samo v približevanju splošnemu okusu. Ta pa je v krizi. Prišel bo dan, ko nam bo močno žal.« Lani jeseni je k temu – slišati je bilo kot brez upa zmage, a ne zagrenjeno – dodal: »Ampak takoj ob prihodu na mesto ravnatelja se je zgodila finančna kriza in znašel sem se v vlogi kriznega menedžerja. V nekaj letih so se sredstva za gledališče zmanjšala za trideset odstotkov, prišla je prepoved zaposlovanja, reševal sem krizne situacije. In ravno ko smo lani imeli spet številno publiko in veliko lastnih dohodkov, da bi lahko nadaljevali tam, kjer smo se ustavili zaradi krize, se je zgodila nova, zdravstvena kriza. Kar se tiče direktorovanja, sem očitno krizni menedžer. Tega si res nisem želel.«

Pred desetletji, v povsem drugačnem času, se je mladenič s Ptuja s srednje vojaške šole v Ljubljani po dveh letih vrnil domov in se na ptujski gimnaziji razživel v dramskem krožku v tolikšni meri, da se je po maturi odpravil spet v Ljubljano, na igralsko akademijo, in bil gladko sprejet, čeprav je v pogovorih z novinarji pogosto navrgel rahlo anekdotično zgodbo, da je na sprejemne izpite zgolj pospremil Zvezdano Mlakar, pa so tako rekoč nehote vzeli še njega. Med študijem je že nastopal v Drami in se po diplomi kmalu znašel v tamkajšnjem ansamblu in sčasoma postal – kot so omenili njegovi kolegi in spremljevalci tukajšnjih teatrskih prilik – unikatni perfekcionist, popolnoma posvečen vlogi, ki jo trenutno študira, mojster transformacij, visoki svečenik dramske igre, radovednež, ki mu je vsak nov igralski izziv spodbuda za kompleksno stvaritev, veščak svojega poklica in lastnik izjemnega daru, ki ga ni nikdar po nemarnem zapravil, skratka vrhunski in vsestranski igralski interpret zavidljive širine.

Nepreklicni odstop Ravnatelj se je umaknil decentno, z urejenim seznamom odkljukanih opravil, in dal vedeti, da mu gre za reševanje institucije, v kateri je zaposlen štiri desetletja.

Dobitnik niza Borštnikovih nagrad za impresivno dolg niz velikih vlog in eden najmlajših dobitnikov Borštnikovega prstana – drugih nagrad je bilo precej, med njimi je tudi nagrada Prešernovega sklada – je brez dvoma pravi človek za odgovor na vprašanje, kaj je gledališče. Po vlogi Ivana Fjodoroviča Karamazova v Korunovih Bratih Karamazovih leta 2004 je v pogovoru za Delo povedal:

»Pri tem nam tokrat pomaga Dostojevski s svojo mogočno pisateljsko oziroma filozofsko mislijo, ki je za vsem dogajanjem: kje smo, kdo smo, je Bog ali ga ni itn. To so vprašanja, s katerimi se, hočeš nočeš, ukvarja vsakdo, in zdi se mi popolnoma fantastično, da je gledališki prostor ena od zadnjih oaz, kjer se to spraševanje dejansko počne. Kjer se zbere s protagonisti na odru še približno petsto ljudi na vsaki ponovitvi, ki istočasno skušajo premisliti, doživeti, česar sicer ne bi. Gledališče se mi zdi v tem smislu eden zadnjih posvečenih prostorov v našem vsakdanjem potrošniškem in preživetvenem divjanju, ki smo mu priče.«

V televizijskih reklamah Samoborja ni videti, v komedijskih vlogah manjkrat, čeprav si je priigral tudi nagrado za žlahtnega komedijanta in so o njegovem pronicljivem smislu za komično mnogi pisali vzhičene ugotovitve. Precejkrat je stal pred filmsko kamero, najprej kot svetlolasi mladenič ob plešoči Duši Počkaj v Hladnikovem Ubij me nežno, pa v Duletičevem Desetem bratu, Šprajčevem Odpadniku, Štigličevem Veselem gostivanju, Đurićevem Kajmaku in marmeladi, za vlogo Dušana v Šterkovem trilerju 9:06 je prejel vesno, nastopil je v Klopčičevih filmih Črna orhideja in Ljubljana je ljubljena, kot profesor Zupan v Bičkovem Razrednem sovražniku, z zadovoljstvom je nastopil tudi v televizijski seriji Na terapiji. Vlogo Hamleta, ki se mu je do takrat izmikala, je doživel v Tauferjevem lutkovnem akcijskem trilerju v ljubljanskem lutkovnem gledališču, dolg je niz njegovih vlog v radijskih igrah, pred desetletjem je podpisal tudi dve režiji.

V njegovi biografiji bo ostalo zabeleženo, da je skoraj dopolnil dva mandata ravnateljevanja v SNG Drami Ljubljana.