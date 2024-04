Posledice vojn sežejo daleč od frontnih linij

V nadaljevanju preberite:

Za skoraj eno Slovenijo prebivalcev Gaze je razseljenih. Več kot 1,7 milijona. Za več kot mestno občino Nova Gorica mrtvih. Okoli 33.000. Od tega več kot 13.000 otrok. 13.000 otrok je številka, ki ni daleč od števila vpisanih prvošolčkov v slovenske osnovne šole. Teh je okoli 20.000.

To – in še zdaleč ne samo to – je grozovita bilanca polletne vojne v Gazi. Jutri bo minilo šest mesecev od Hamasovega napada na Izrael, ki mu je sledil povračilni napad na Gazo.

Ob takšnih številkah umrlih (otrok!) – in predvsem ob zgodbah svojcev, ki so izgubili najdražje, ljudeh, ki so izgubili domove, ki so izgubili upanje – se zdi analiziranje ekonomskih učinkov vojne nepomembno, morda celo žaljivo. A v izraelskem porušenju Gaze je v ozadju tudi ekonomsko opustošenje.

Že desetletja.