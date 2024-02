Pravo kot pornografija

V nadaljevanju preberite:

Začelo se je s preprodajo orožja in nadaljevalo s privatizacijo – na veliko se je kradlo, obsojeni redki, pa še ti so več doma kot na Dobu. Ker imamo državo na slabih pravnih in moralnih temeljih, ki bi jih morala s svojimi sodbami podpirati tudi sodišča in nakazati pot prava in pravičnosti; državo, kjer vladajo enkrat eni in drugič drugi manipulatorji, ki so sposobni urediti si vse privilegije in zaposliti vse svoje in si državo tako resnično prisvojiti kot svoj fevd. Vsi so z nekom povezani, lobijev in raznih navez pa je toliko, da se nam državljanom še sanja ne. V tridesetih letih smo vse velike svinjarije pokrili s pravnimi tančicami – kot v porniču ...