Preživetje je bilo v najboljšem primeru izjema, najpogosteje pa naključje

»Šoa je odnesla več kot dve tretjini judovskih skupnosti – šest milijonov od devet in pol milijonov ljudi, ki so pred vojno živeli na evropskih tleh. Šoa kot vsak genocid meri k popolnemu uničenju neke skupnosti preprosto zato, ker je nekomu v napoto. Velike večine Judov, ujetih v rajhu in na evropskih zasedenih ozemljih, niso odpeljali v taborišče na prisilno delo, temveč naravnost v smrt,« je v pogovoru povedala zgodovinarka Laura Fontana. »V žrelu šoe so izginile cele družine z novorojenčki, invalidi, ostarelimi, nosečnicami vred. Marsikatero judovsko skupnost je zlobni veter skoraj v celoti odpihnil, na Poljskem, Nizozemskem, v Litvi.«