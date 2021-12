Prijateljski ogenj Tineta Hribarja?

V nadaljevanju preberite:

Tineta Hribarja poznam več kot petdeset let in sem skupaj z njim pisal deklaracije, urejal časopise in revije, napadal diktaturo in cenzuro v nekdanji Jugoslaviji, sodeloval v Demosu; navsezadnje pa sem v enciklopedični knjigi Osamosvojitev objavil dva njegova teksta, ki sta povzročila nekaj dvignjenih obrvi in zamer pri drugih prijateljih. Posebno pomemben se mi je zdel Hribarjev tekst Komunizem (Marxov leninizem in Leninov stalinizem), ki pove praktično vse o sistemu, ki smo ga nameravali zapustiti z osamosvojitvijo.

Bralec tega Hribarjevega teksta sprva ne bo verjel, da ga je napisal isti avtor, ki je pred kratkim v Sobotni prilogi Dela objavil tekst Vprašanje valjhunstva. Sam vidim med tekstoma, predvsem pa med Tinetom Hribarjem, ki smo ga poznali iz Nove revije in Demosa, in današnjim Tinetom Hribarjem velikansko in nerazumljivo protislovje. Profesorski kolega, ki je prebral Vprašanje valjhunstva, mi je dan po objavi v Sobotni prilogi poslal tole sporočilo:

»Sem le preletel Hribarja, pa mislim, da je sicer preprosto misel res zelo gostobesedno prelil na pet skoraj napolnjenih strani SP ...«