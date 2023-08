Psihoterapevt naj bo

V nadaljevanju preberite:

Ljudje zaradi leto ali dve dolgih čakalnih dob za psihoterapijo, plačano iz javnih sredstev na napotnico, ki jo lahko nudijo samo psihiatri in klinični psihologi, obupajo in se kot samoplačniki obrnejo na psihoterapevte zunaj zdravstva. Vendar so dolge čakalne dobe le eden od simptomov, ki kličejo po zakonski ureditvi psihoterapije. Poklic psihoterapevta namreč ni registriran, prav tako nimamo javnopravno veljavnih načinov preverjanja poklicne usposobljenosti.