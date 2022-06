Siromašne bodo šle delat splav v klet, bogate z letalom v New York

V nadaljevanju preberite:

Hrvaško že nekaj tednov vznemirjajo zgodbe žensk, ki so želele opraviti splav, pa jim je bila ta pravica kratena. Mirela Čavajda, ki ji hrvaški ginekologi niso želeli opraviti splava kljub hudi prizadetosti ploda, se je v stiski obrnila na slovenske zdravnike. Njena izkušnja ni pritegnila pozornosti javnosti le zaradi odtegnitve zakonske pravice do splava, temveč je razgalila tudi odnos do (nosečih) žensk. Kje tičijo razlogi za tak odpor do splava, kakršnemu smo priča na Hrvaškem? Zakaj se tamkajšnji ginekologi sklicujejo na ugovor vesti? Zakaj se lomijo kopja na ženskih hrbtih? Kam je šla človeška empatija?