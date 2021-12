Slovenska diplomacija ni evropska

V članku preberite:

Iztok Simoniti, diplomat in profesor, analizira zgodovino slovenske diplomacije in politike. Politika – formalna in neformalna – je od leta 1990 motor razkola družbe kot celote, zapiše avtor. Sprave ni, ker je pretekli razkol že paradigma sedanjosti in prihodnosti. Rezultat je nacionalna entropija – samouničevanje energij. Razkol je tako globok, da smo v fazi apolitičnosti – argument nima teže, javna beseda tudi ne, ker ne izhaja iz demokratične etike. Šteje samo oblast. Za diplomacijo ima to uničujoče posledice.