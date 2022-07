Slovenski penis, orožje v hibridni vojni

V nadaljevanju preberite:

Zahodni Balkan, natančneje Bosna in Hercegovina, Srbija, Severna Makedonija in Črna gora so skoraj ves čas, odkar živijo v miru, v resnici prizorišče hibridne vojne. V tej vojni se Rusija, skrita za tako imenovanimi tradicionalnimi vrednotami, s pomočjo zvestih prijateljev v regiji z vsemi sredstvi (razen z orožjem) bori proti – po njihovem mnenju – dekadentnim in sprevrženim trendom, ki prihajajo z zahoda, in seveda malo tudi proti tistim z vzhoda, torej iz islamskega sveta.

Ruske zaveznike menda močno skrbi za usodo družine, krščanskih vrednot in kulture ter spolno identiteto. Zagovornike interesov Kremlja v regiji tako skrbi za družine, da so pripravljeni zanikati množične zločine nad družinami svojih sosedov. Predvsem pa jih bolj malo skrbi, koliko družin v Ukrajini zadnje mesece izgubi kakšnega od članov zaradi ruskih raket.

Hinavci!

Da Rusija na Balkanu skrbi za lastne interese z vsemi mogočimi sredstvi, je dolgo znano. Hibridna vojna je tamkajšnjim ljudem tako ostala v ušesih, da so jo vzeli za talca celo politiki, ki so morebiti res tarča ruske hibridne vojne.