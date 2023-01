Streljanje na prvo žogo in umetnost zunanje politike

V nadaljevanju preberite:

Ameriški inštitut Hudson, ki že 60 let pripravlja strateške študije za različne administracije, je v najnovejši analizi ocenil, »da sicer ni znano, kdaj se bo končala vojna v Ukrajini, bo pa verjetno pomenila razpad Ruske federacije (pravne naslednice Sovjetske zveze), kot jo poznamo danes«. Razpad Ruske federacije, ki jo sestavlja 83 avtonomnih enot, naj bi po mnenju analitikov tega inštituta povzročil državljansko vojno in boj za oblast v državi, ki razpolaga z najmanj šest tisoč kosi strateškega jedrskega orožja.

Na obzorju je novo zaostrovanje spopadov na ukrajinskem ozemlju. Ali bodo v primeru uspešne ruske operacije članice zveze Nato prišle Ukrajini na pomoč, ker naj bi njeni vojski začelo primanjkovati vojakov? V tem primeru bi prišlo do neposrednega spopada Nata z Rusijo, čemur so se v Washingtonu kljub izdatni vojaški pomoči Ukrajini doslej izogibali, ker bi bil to lahko uvod v jedrsko vojno med obema stranema?