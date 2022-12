Tovarna spektakla za denar

V nadaljevanju preberite:

Videl sem vse najslavnejše nogometne stadione na svetu: Maracano v Riu de Janeiru, Bombonero v Buenos Airesu, Santiago Bernabeu v Madridu, Nou Camp v Barceloni, San Siro v Milanu, Marakano v Beogradu, Lužnike v Moskvi … Toda prvi in največji je kljub vsemu, vsaj zame, Centenario v Montevideu. Spomenik svetovnega nogometa in prizorišče prvega mundiala leta 1930.

Mundial v Montevideu, mirnem, zasanjanem mestu, ki poleti diši po kruhu, pozimi pa po dimu, je bilo prvo, a bržkone tudi zadnje romantično nogometno prvenstvo našega časa. Ko so amaterski ideali vsaj deloma še prevladovali nad denarjem in politično močjo. In kako je zdaj? Svetovna nogometna organizacija je z leti postala najbolj korumpirana športna zveza na svetu. To je dokazala drugega decembra 2010, ko je prvenstvi dokaj nepričakovano dodelila Rusiji (2018) in Katarju (2022).