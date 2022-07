Ukrajinska kapelica

V nadaljevanju preberite:

Kapelica stoji v gozdu, na petem kilometru ceste, ki pelje iz Kranjske Gore čez Vršič v Trento. To slikovito alpsko pot so že pred leti razglasili za Rusko cesto. Zadnji konec vsakega julija je kapelica že vrsto let nekakšno zbirališče slovenske politike, ki noče zamuditi priložnosti, da seže v roke tudi najbolj obskurnim gostom iz Rusije.

Prav prihod ruskega predsednika leta 2016, ob stoletnici postavitve kapelice, je bil najhujša napaka, ki si jo je dovolila slovenska politika. Šlo je za nespodobno povabilo brez primere. Organizatorji pietetnih shodov pri kapelici pa nikoli niso vabili pravih ljudi, ki bi slovenski politiki in širši javnosti iz prve roke povedali, kaj se v resnici dogaja v Rusiji.