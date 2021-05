Utrujenost, zastarelost, usihanje, gnitje

V članku preberite:

V Sloveniji se nam dogajajo danes hude reči, ampak jih je treba umestiti tudi v kontekst drugih, manj vidnih, a prav vsedoločujočih procesov. Približuje se čas po epidemiji, ko se bodo usuli po nas z vso silo. V zadnjem desetletju smo se ukvarjali s številnimi drugimi tegobami in prezrli bistveno; zdaj prihaja čas, ko to ne bo več mogoče.



Zdaj povezujemo vse svoje tegobe s koronavirusom, a so veliko resnejše in se bodo z iztekanjem epidemije, ko ne bo več izgovorov za sedanje vladno razmetavanje (izposojenega) denarja, samo še povečale. In več ko bo prišlo v roke naših današnjih političnih nomenklatur obljubljenih »evropskih sredstev«, te nenadno odkrite slovenske nafte, bolj grobo bo šlo nekaj let pozneje navzdol in v dokončni zlom iluzij.