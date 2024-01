Vremenske katastrofe v proračunski enačbi

V nadaljevanju preberite:

Kar nekaj simbolike je v prvi letošnji domači gospodarski novici. Leto 2024 se je namreč začelo s sporočilom ministrstva za finance, da se je Slovenija zadolžila za dodatnih 1,5 milijarde evrov z izdajo desetletne obveznice. V državni zakladnici so že drugi dan januarja pohiteli s to napovedjo, zagotovo tudi s pogledom na rastoče izdatke in finančne zahteve vseh, ki so pripeti na državno blagajno. To je sicer del običajne proračunske folklore, tokrat pa je le nekaj drugače. V javnofinančno enačbo so letos dramatično vstopile tudi posledice podnebnih sprememb.

Kako v svetu strmo narašča ekonomska škoda zaradi posledic podnebnih sprememb? Zakajj je na mestu ideja, da bi v Sloveniji pripravili in izpeljali nacionalni stresni test, da bi ugotovili, kako smo nanje pripravljeni kot država?