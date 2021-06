Vrnitev v Frankfurt: draga Ines Ž, draga Vesna M, dragi Rok B

V članku preberite tudi:

- Hkrati pa so se v teh dneh, ko je bila Slovenija vklenjena v zamrznjeno pokrajino pandemije, najprej med oskrbovalce, potem pa tudi med strokovnjake tiho, skrivnostno – kot Michelangelo skozi oboke Santa Spirita – pritihotapile govorice, da naj bi se slovenska zdravstvena politika odločila, da bo za demenco zarisala radikalno drugačno pot od dosedanje.



- Eno najbolj pomembnih odkritij je, da se procesi, ki vodijo v demenco, lahko pričnejo že leta, celo desetletja pred prvimi kliničnimi znaki. Ob novih spoznanjih, ki so pritekala z vseh strani, so družinski zdravniki dobili pomembno, a pogosto spregledano vlogo pri obravnavi bolnika z demenco.



- Ines, Vesna in Rok, vi o tem, da je pri obravnavi demenc potrebno povezovati in spoštovati znanje različnih ved in spoštovati stališča bolnikov, ne razmišljate – za vas je to samoumevno. Morda bo o tem razmislila politika. Že danes? Jutri? In če ne, boste to spremenili vi pojutrišnjem.