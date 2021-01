Vse se vedno najprej zgodi v filmih

V članku preberite:



Zdaj razumem, zakaj je Mitja Okorn ponavljal, da je triler Vsi moji prijatelji so mrtvi v resnici nekakšen »Tu pa tam na steroidih«. Belcl se je dejansko učil pri Okornu in njegovem gverilskem prvencu Tu pa tam, ki ga je videl petnajstkrat, in seveda se je učil tudi pri Tarantinu in se mu posebej zahvalil v odjavni špici.



Film je menda razdelil katoliško Poljsko, sprožil debate o tem, zakaj so mlade ženske prikazane kot obsedene nimfomanke in moški kot patološki narcisi, čeprav se po svoje ukvarja tudi s homofobijo, odvisnostjo, nelagodjem identitete in se hkrati norčuje iz vseh in vsega, v času politične korektnosti in gibanj #metoo in gibanj za pravice LGBTQ+ je to očitno čudna oblika avantgarde.