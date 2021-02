Zapiranje ni najboljša strategija za spopad s pandemijo

V nadaljevanju preberite:

»Težava, s katero smo se soočili v drugem valu epidemije, je tudi, da je bil čas, ki smo ga s pomladnim lockdownom pridobili, slabo izkoriščen. Po vsej Evropi zdaj ugotavljamo, da v tem času ni bilo zagotovljenih veliko novih postelj na oddelkih za intenzivno nego in da so bile investicije v sistem javnega zdravstva premajhne. Čeprav je bilo jasno, da prihaja drugi val, pravi ukrepi v zdravstvu niso bili pravočasno sprejeti. V zelo kratkem času je tako znova začelo primanjkovati kapacitet v bolnišnicah in brez razprave o tem, kaj bi bili pravilni ukrepi glede na izkušnje s prvim valom, se je po vsej Evropi začelo znova uvajati enake ukrepe kakor spomladi, čeprav zdaj vemo, kaj so težave in omejitve zapiranja.«