Odbojkarska zveza Slovenije v rdečih številkah

V prostorih občine Brezovica, kjer svoje delo opravlja Metod Ropret, predsednik Odbojkarske zveze Slovenije (OZS), so danes pod streho spravili redno letno skupščino zveze, na kateri je bilo slišati, da je krovna odbojkarska organizacija v rdečih številkah. Ropretovo poročilo razkriva, da je presežek odhodkov nad prihodki OZS v letu 2022 znašal kar 725.790 evrov.

Po mnenju prvega moža OZS bo leto 2023 nekoliko popravilo stanje zaradi pomoči mednarodnih organizacij in pridobljenih pokroviteljev, za kar gredo zasluge predvsem uspehom moške reprezentance in uspešne organizacije lanskega svetovnega prvenstva.

Poslovanje v letu 2024 pa bo prelomno zaradi dolga, ki so ga prenesli iz leta 2022. Tudi zaradi dejstva, da organizacija svetovnega prvenstva ni zagotovila predvidenega zaslužka v višini 300.000 evrov, ampak je pridelala celo minus v višini 280.000 evrov.

»Znesek sklada je zaskrbljujoč in celotna odbojka v Sloveniji bo morala pomagati, da se izvlečemo iz rdečih številk. Dosedanje poslovanje v letu 2023 nas vendarle navdaja z optimizmom, so pa še velike rezerve, predvsem pri pridobivanju sponzorjev. Podjetja bi morala prepoznati uspešnost naših reprezentanc in vključiti OZS med svoje partnerje,« je v letnem poročilu zapisal Ropret.

Finančno poročilo so potrdili tudi revizorji, ki opozarjajo na razkritje o tveganjih plačilne sposobnosti. Družbeni sklad je bil 31. decembra 2022 negativen v višini 971.482 evrov.