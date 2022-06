ACH Volleyja v čakalnici, Calcit Volley z Zagrebčankami

Na sedežu Evropske odbojkarske zveze (CEV) so opravili žreb evropskih pokalov za sezono 2022/23. Tekmece v kvalifikacijah za ligo prvakinj ter pokalih CEV in CEV challenge so dobile tudi slovenske ekipe.

Odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana bodo v novi sezoni igrali v elitni ligi prvakov in so že uvrščeni v skupinski del tekmovanja. Tekmeca bodo dobili 16. septembra. V skupinski del lige prvakinj se bodo poskušale uvrstiti tudi slovenske prvakinje, odbojkarice Calcit Volleyja, ki jim je žreb v oktobrskih kvalifikacijah namenil zagrebško Mladost.

V drugem kakovostnem razredu evropskih klubskih tekmovanj, v pokalu CEV, se bo v moški konkurenci slovenski podprvak Calcit Volley v 1/32 finala srečal z eno od poraženih ekip iz 1. kroga kvalifikacij za ligo prvakov, odbojkarice Nove KBM Branik pa bodo tekmovanje začele v šestnajstini finala, v kateri se bodo pomerile s poražencem dvoboja med srbsko Crveno zvezdo Beograd in finskim Polkkyjem iz Kuusama.

V pokalu CEV challenge, ki se bo začel 11. oktobra, Merkur Maribor čaka dvoboj z ukrajinsko zasedbo Epicentr-Podoljanj Horodok, Panvita Pomgrad pa si bo napredovanje skušala zagotoviti v dvoboju s finsko ekipo Tiikerit Kokkolan. V pokal CEV challenge so bile prijavljene tudi odbojkarice OD Krim, a so se v klubu odpovedali nastopu.