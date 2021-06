Andreja Leški vendarle tudi na OI v Tokio

Koprčanka Andreja Leški, ki že vrsto let brani barve Judo kluba Bežigrad, je včeraj ponosno pokazala srebrno kolajno, ki si jo je izbojevala na nedavnem svetovnem prvenstvu v Budimpešti. Veliko zaslug za letošnjo sanjsko pomlad, v kateri se je ovenčala tudi z bronastim odličjem na aprilskem evropskem prvenstvu v Lizboni, je pripisala uzbekistanskemu trenerju Andreju Šturbabinu.



»Pusti mi, da se pripravim, kot mi najbolj ustreza. Ker me pozna, ve, kako me mora voditi na pripravah in tekmi,« je razkrila 24-letna Primorka, ki še ni povsem prebolela, da se kot četrtouvrščena s svetovne lestvice čez dober mesec dni bo mogla boriti v Tokiu, ker lahko na olimpijskih igrah v vsaki kategoriji nastopi le po en(a) judoist(ka) iz države.



V japonski prestolnici bo Slovenijo v kategoriji do 63 kilogramov zastopala olimpijska prvakinja Tina Trstenjak, drugouvrščena v točkovanju Svetovne judoistične zveze (IJF). Toda Leškijeva bo vseeno odpotovala v Tokio – kot partnerica za sparing klubski kolegici Kaji Kajzer, evropski podprvakinji v kategoriji do 57 kilogramov.

