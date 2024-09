Kako so igrali Slovenci: šesti remi je uspeh, sedmi bo prepovedan

V nadaljevanju preberite:

Analiza petkovega večera v Stožicah? Prvo dejanje slovenske nogometne reprezentance po euru 2024 je upravičilo pričakovanja navijačev v Stožicah. Ti so videli privlačno otvoritev nove sezone Uefine lige narodov, enajstmetrovko, dva gola, šest rumenih kartonov in pravično delitev plena med Slovenijo in Avstrijo. Sinoči je bilo približno 15.000 gledalcev zadovoljnih s točko, v ponedeljek, ko bo Stožice obiskal stari znanec Kazahstan, bodo pričakovali vse tri.

Sinoči smo spremljali v Stožicah pravi sosedski derbi. Začelo se je v manirah stare dunajske šole, z glasnim petjem obeh himen in brez žvižgov, spektakularen pa je bil že uvod v derbi skupine B3. Približno 1100 gostujočih navijačev – njihov sektor je bil hitro razprodan – je s korakanjem po Vojkovi cest pripravilo vzdušje, ki smo ga bili vajeni tudi med zadnjim eurom.

Avstrijci so pokazali več, bili na igrišču vidnejši in kazali večje ambicije, predvsem v zvezni vrsti Slovenije je bilo premalo aktivnosti, najbrž tudi premalo pomoči od napadalcev. To je bil šesti zaporedni remi Slovenije po Bolgariji, Danski, Srbiji, Angliji in Portugalski. Slovenija bo sprejela nov izziv v ponedeljek ob isti uri (20.45) in na istem štadionu kot v petek, tekmec pa bo vsaj na papirju šibkejši – reprezentanca Kazahstana, ki je v Astani remizirala s favorizirano selekcijo Norvežanov. Več v članku, kot tudi ocene akterjev tekme.