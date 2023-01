Boleč poraz Ljubljančanov v Turčiji

Odbojkarji moštva ACH Volley so v zadnjem 6. krogu skupine E v ligi prvakov doživeli boleč poraz. Na gostovanju so morali z 2:3 (23, -23, 22, -21, -8) priznati premoč igralcem kluba Ziraat Bank Ankari.

Ljubljančanom tako ni uspel veliki met. Tako kot na prvi tekmi v Ljubljani so bili Turki tudi drugič boljši s 3:2, čeprav so varovanci Radovana Gačiča tako kot v Tivoliju vodili že z 2:1 v nizih.

ACH Volley je tako v skupini E za Perugio in Ziraat Bank Ankaro zasedel tretje mesto. Osvojil je osem točk, dvakrat je premagal nemški Düren. To jim je omogočilo, da bodo evropsko sezono nadaljevali v četrtfinalu pokala CEV.

Če bi hoteli napredovati, bi morali v glavnem mestu Turčije zmagati. Vedeli so, da Turki igrajo doma bolje kot v gosteh, jasno je bilo, da bodo morali tudi sami pokazati boljšo predstavo kot na prvi tekmi. Bržkone so Turki tokratno tekmo dobili po zaslugi bloka, z njim so dosegli 17 točk, Ljubljančani le sedem.

Uvodna niza sta bila povsem izenačena, ekipi si nista priigrali večje prednosti, prvega je povsem ob koncu niza odločil blok Nemanje Mašulovića. V drugem pa je ljubljanska zasedba vodila z 21:20, Bedirhan Bülbül pa je z dobrimi servisi poskrbel za tri zaporedne točke gostiteljev, ki so minimalno prednost zadržali do konca.

V tretjem nizu je ACH vodil s 13:7, a se je moral na koncu potruditi za zmago, obrnjena zgodba se je zgodila v četrtem, tako da je zmagovalca moral odločiti skrajšani peti niz. V njem so domači odbojkarji na začetku ušli, oranžni zmaji pa se jim do konca niso več približali.

Nikola Gjorgiev je bil s 24 točkami najučinkovitejši igralec tekme, Matej Kök jih je dodal 17.