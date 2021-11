Canelo Alvarez z nokavtom v 11. rundi spisal boksarsko zgodovino

Saul Alvarez je s silovitim napadom v 11. rundi dokončal delo proti že povsem izgubljenemu Calebu Plantu, ki je prepričljivo izgubil bitko za pasove WBC, WBA, IBF in WBO. 31-letni Alvarez je z osvojitvijo naslova po verziji IBF spisal zgodovino in postal prvi nesporni prvak supersrednje kategorije.»Želim se zahvaliti vsem, ki ste bili nocoj tukaj,« je z zlato krono na glavi in štirimi pasovi v rokah Mehičan nagovoril 16.500 navijačev v dvorani MGM Grand Garden.

»Ni bilo lahko priti do te točke, a s podporo vas, moje družine, moje ekipe, smo prišli zelo daleč. To je za vse, še posebej pa za Mehiko,« je v domovino pozdrave poslal Alvarez, ki je šele kot šesti boksar v zgodovini osvojil vse štiri pasove.

Ni še jasno, če bo Alvarez v prihodnje poskusil pasove osvajati tudi v višji, poltežki kategoriji.

»Ne vemo. Želimo si odpočiti, potrebujemo počitek, ki si ga zaslužimo,« je dejal Alvarez.

V 11. rundi je Plant še uspel »preživeti« prvo štetje sodnika, nato pa je Alvarez brez milosti dokončal delo: