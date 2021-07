Če se bo boril tako, kot se zna, ne bi smel imeti težav

Ljubljanski as mešanih borilnih športov Lemmy Krušič že nestrpno odšteva zadnje dneve od nastopa na sobotnem spektaklu združenja KSW (Konfrontacja Sztuk Walki) v Varšavi. Trdno je odločen, da kot prvi slovenski borec kletko v omenjeni poljski organizaciji, ki velja za najmočnejšo tovrstno v Evropi, zapusti dvignjenih rok.



»Pričakujem zmago. Nihče ne gre v kletko, da bi izgubil. Tudi sam ne dvomim vase,« je Krušič, ki ima v svoji poklicni statistiki 20 zmag (ducat jih je dosegel s prekinitvijo) in sedem porazov, samozavesten pred dvobojem v bantamski kategoriji (do 61,2 kilograma) s Poljakom Davidom Martinikom. Tekmeca iz Cieszyna ob češki meji je dobro proučil.



»Martinik ima štiri profesionalne zmage (tri s prekinitvijo) in dva poraza. Za seboj ima tudi dvajset amaterskih borb, tako da gre za izkušenega borca. Izhaja iz tekvondoja, zato preferira borbo v stoječem položaju. Je precej višji od mene, po uradnih podatkih skoraj osem centimetrov, tako da ne bo lahek zalogaj,« je razkril 32-letni Ljubljančan, ki že več let živi v Avstriji.

Ocenjuje, da je celo v najboljši formi doslej

Zaključne priprave je opravil v rodnem mestu, tehniko pa je pilil v klubu Gracie Barra s Carlosom Maio, Juretom Cesarjem in Nejcem Hodnikom. »Spariral sem s Stašem Resnikom, Nejcem Preložnikom, Edinom Ramdedovićem (minulo soboto je na prireditvi FNC Armagedon v Zagrebu že v uvodni rundi z davljenjem prisilil k vdaji Hrvata Domagoja Gunčevića in tako uspešno prestal ognjeni krst v MMA), Janom Berusom, Alenom Štritofom in bratom Rokom Krušičem. Menim, da sem precej napredoval, zdi se mi, da sem celo v svoji najboljši formi doslej,« je ocenil »The dog« (pes), kakor se glasi njegov vzdevek.



Kot je še pristavil, je s svojo ekipo skoval dobro taktiko za osem let mlajšega Poljaka. »Če se bom boril pametno in tako, kot smo se dogovorili, ne bi smel imeti težav. Ne, zmaga mi ne bi smela uiti,« je na koncu optimistično ponovil Krušič, ki se bo drugič predstavil na spektaklu KSW. Ob svojem ognjenem krstu v tej organizaciji je novembra predlani v Zagrebu po izvrstnem boju tesno izgubil s Poljakom Sebastianom Przybyszem, zdaj je – kakor je večkrat poudaril – napočil čas za zmago.



