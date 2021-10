Čeh prejel nagrado za rekord, januarja bo predstavil novo ekipo

Atletska zveza Slovenije (AZS) je na družabnem dogodku v Bohinju, ki so se ga udeležili vsi najboljši slovenski atleti in atletinje, Kristjanu Čehu predala plaketo Evropske atletike za dosežen evropski rekord v metu diska v kategoriji do 23 let, sporoča AZS. Ptujčan je rekord postavil 27. maja na uvodni tekmi letošnje mednarodne atletske lige na Ptuju, ko je disk poletel 69,52 metra, najboljšo znamko pa je kasneje še izboljšal. Na Finskem je 26. junija prvič v karieri presegel magično mejo in s 70,35 postavil tudi državni rekord.



»Izjemno sem vesel, da mi je rekord uspelo premakniti za kar nekaj metrov, ta dosežek pa mi daje tudi veliko motivacije za naprej. Zdaj odhajam na večmesečne priprave v Talin, vračam se januarja, ko bom predstavil tudi svojo novo ekipo,« je dejal Čeh, ki je na olimpijskih igrah v Tokiu dosegel peto mesto.



Poleg Čeha so se dogodka, ki je bil kulinarično obarvan, za kar je poskrbel zmagovalec resničnostnega šova Masterchef Bruno Šulman - d'Broonch, udeležili vsi slovenski atleti olimpijci z izjemo Maje Mihalinec Zidar, ki je po dolgi sezoni še na dopustu, so sporočili pri AZS.

Ne le atletski, tudi velik kuharski talent

Poleg Luke Janežiča, Maruše Mišmaš Zrimšek, Tine Šutej, Anite Horvat in Klare Lukan sta bila prosotna tudi Neja Filipič in Žan Rudolf, ki sta navdušila ob koncu sezone. Oba sta dosegla normi za evropsko in svetovno prvenstvo prihodnje leto, Filipičeva v troskoku, Rudolf pa v teku na 800 metrov.



Šulman, ki je danes za goste pripravil trihodni olimpijski meni, je tudi sam atlet, a je ob koncu letošnje sezone zaradi obveznosti sprinterice vsaj začasno postavil v kot. Letos je nastopil na članskem državnem prvenstvu v Kranju in osvojil bron v teku na 400 metrov z ovirami ter zlato v štafetnem teku 4 x 400 metrov, so pojasnili pri AZS.



»Danes smo pokazali, da atletika niso samo tekmovanja in da so naši atleti odlični tudi na drugih področjih. Prihod Bruna, ki je bil zelo dober atlet, je danes navdušil vse prisotne, postregel nam je z odličnimi jedmi in dokazal svoj izjemen kuharski talent,« je ob tem povedal predsednik AZS Roman Dobnikar.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: