Čeh z drugim metom EP do rekorda in vstopnice za finale

Ptujčan Kristjan Čeh, ki v Estoniji brani naslov, je v prvi seriji ostal brez izida, v drugi pa je vrgel 65,59 m, kar je bila avtomatična kvalifikacijska norma za finale in rekord prvenstev.



Čeh je nastopil v prvi kvalifikacijski skupini, finale je na programu v soboto ob 19.35. Ptujčan je leta 2019 naslov mlajšega članskega evropskega prvaka osvojil v Gävleju na Švedskem, tedaj s 63,82 m.



V finale v Tallinu se je uvrstila že tudi Lia Apostolovski, ki je v skoku v višino v kvalifikacijah končala na prvem mestu in je bila med šestimi tekmovalkami, ki so preskočile 1,82 m.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: