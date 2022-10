O tem, ali je bil nedavni dvoboj med ameriško šampionko Claresso Shields (13 zmag, 2 z nokavtom, brez poraza) in britansko zvezdnico Savannah Marshall (12 zmag, 10 z nokavtom, 1 poraz) najboljši v zgodovini ženskega boksa, bi se dalo seveda razpravljati. Kar zadeva gledanost, pa ni dvoma: to je bil doslej najbolje gledani obračun dveh deklet.

Londonska arena O2, ki sprejme 20.000 gledalcev, je bila razprodana, pri Sky Sports pa so pred dnevi razkrili, da si je spopad za naslov absolutne svetovne prvakinje v srednji kategoriji, ki ga je po soglasni sodniški odločitvi dobila Shieldsova, prek televizijskih zaslonov ogledalo dva milijona ljudi. Še nekaj milijonov je spektakel spremljalo prek Skyevih spletnih kanalov.

»To je bila zgodovinska prireditev. Uspelo nam je nekaj, kar so mnogi menili, da je nemogoče. Verjamemo v moč boksa in naslednje generacije. Za ženski šport je bilo to resnično ikonično, vsi skupaj se lahko veselimo svetle prihodnosti. Ta obračun se je zapisal v zgodovino,« je bil vidno zadovoljen Ben Shalom, izvršni direktor britanske boksarske promotorske družbe Boxxer, ki je pred desetimi dnevi spravila pod streho spektakularno prireditev v Londonu.

Claressa Shields in Savannah Marshall sta se zapisali v zgodovino. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters

Kakor je pripomnil, še letos načrtujejo izvedbo več odmevnih večerov. Naslednji bo na sporedu že 12. novembra, ko se bosta Angležinja Natasha Jonas (12 zmag, 8 z nokavtom, 1 neodločen izid, 2 poraza) in Kanadčanka Marie Eve Dicaire (18 zmag, 1 z nokavtom, 1 poraz) v Manchestru udarili za naslove svetovne prvakinje združenj IBF, WBC in WBO v supervelterski kategoriji, v kateri zdaj boksa tudi Ema Kozin. Najuspešnejša slovenska boksarka, ki je edini profesionalni poraz februarja letos doživela proti Shieldsovi, bo imela naslednji dvoboj 19. novembra v Rotherhamu v osrčju Anglije.