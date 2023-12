Conor McGregor dobil še enega sina: 3,67 kg šampionske irske govedine

Legendarni junak mešanih borilnih veščin in boksar Conor McGregor in njegova partnerica Dee Devlin sta oznanila rojstvo njunega četrtega otroka. Nekdanji prvak UFC ima zdaj tri sinove in hčerko.

»Moj fantek je rojen! Oči in mami sta se izkazala, 3670 gramov prvovrstne dvojne šampionske irske govedine,« je na omrežju X, prej twitter, zapisal 35-letni borec z vzdevkom Notorious (razvpiti).

Conor McGregor je ponosen na tretjega sina. FOTO: instagram

Conor in Dee imata od prej šestletnega Conorja mlajšega, štiriletno Croio in dveletnega Riana. Spoznala sta se, ko je bil McGregor star 19 let in sta od takrat nerazdružljiva. Leta 2020 sta se zaročila, ampak poroke še ni bilo.

Conorja ml. sta dobila le nekaj mesecev zatem, ko je McGregor prejel 120 milijonov evrov za dvoboj s Floydom Mayweatherjem. Irec iz Dublina se ni boril od leta julija 2021, ko si je že v prvi rundi zlomil nogo proti Dustinu Poirierju. Zdaj trenira v Dubaju in načrtuje vrnitev prihodnje leto.