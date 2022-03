Dirkali bodo po ulicah Las Vegasa

Las Vegas bo že leta 2023 gostil dirko svetovnega prvenstva v formuli 1. Max Verstappen in druščina naj bi po 6,12-kilometrskem uličnem krogu dirkali v soboto zvečer in ne v nedeljo, kot je to običaj, so sporočili iz vodstva F1. Dirka se vrača v mesto prvič po letu 1982 in bo še tretja v ZDA.

Dirke v kraljevskem motošportu so to sezono v ZDA že v Austinu in prvič tudi v Miamiju. Z dirkami se je priljubljenost tega športa v ZDA močno povečala.

Za zdaj sicer še ni znano, kako dolgo bo veljal dogovor za dirko, ki naj bi vodila čez legendarni boulevard Strip mimo svetovno znanih igralnic. Na sporedu bo novembra.

»Ni boljšega kraja za dirko formule 1, kot je svetovna prestolnica zabave, in komaj čakamo, da bomo tam naslednje leto,« je ob tem dejal šef formule 1 Stefano Domenicali.