Dva finala v Sibiriji

Predzadnji dan druge tekme za svetovni pokal v sprintu na mirnih vodah v Rusiji sta v finalu A nastopila dva slovenska kajakaška predstavnika. Jošt Zakrajšek je bil na 1000 metrov šesti, Vid Debeljak pa na 200 metrov osmi.



Rok Šmit je veslal v polfinalu kajakašev na 500 metrov, a bil prepočasen za napredovanje v finale. V polfinalni skupini je namreč v cilj priveslal kot šesti in tako končal nastope na tej razdalji. Zadnji dan preizkušenj v Barnaulu sta izmed Slovencev na startni listi Šmit in Zakrajšek, in sicer bosta nastopila na 5000-metrski preizkušnji.

