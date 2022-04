Ema Kozin že konec maja za dva pasova v Nemčiji

Najuspešnejša slovenska boksarka Ema Kozin se že zavzeto pripravlja za naslednji dvoboj, ki ga bo imela čez poldrugi mesec v Pforzheimu pri Stuttgartu. Na spektaklu v Nemčiji bo 23-letna borka iz Šmartnega ob Savi, ki ima v svoji profesionalni statistiki 21 zmag (11 z nokavtom) ter po en neodločen izid in en poraz, prekrižala pesti s 17 let starejšo Južnoafričanko Noni Tenge (20 zmag, 11 z nokavtom, en neodločen izid, en poraz).

Kozinova se bo takrat borila za naslov svetovne prvakinje v supervelterski kategoriji (do 69,85 kg) po različici WBF in srebrni šampionski pas združenja WBC. »Ema je kljub nedavnemu porazu z Američanko Claresso Shields še okrepila svojo samozavest, saj je dobila novo potrditev, da lahko boksa tudi z največjimi zvezdnicami tega športa,« je pojasnil Rudolf Pavlin, dolgoletni trener in menedžer Kozinove, za katero verjame, da bo 28. maja ugnala izkušenejšo Tengejevo.

»Noni, ki je starejša in ima več izkušenj, nikakor ne podcenjujemo. Toda vemo, česa vse je sposobna Ema, ki dobro ve, da proti Shieldsovi v Cardiffu ni pokazala vsega, kar zna. Na zadnjih testiranjih je udarjala še bolje in obenem tudi močneje,« je še razkril Pavlin in pripomnil, da Kozinovo od supervelterske kategorije ločita le še dva kilograma.

Ni več ovir za težko pričakovani dvoboj med Claresso Shields (levo) in Savannah Marshall (desno). FOTO: Andrew Couldridge/Reuters

In ko smo že omenili Shieldsovo (12 zmag, 2 z nokavtom), velja dodati, da zdaj ni več ovir za njen težko pričakovani obračun s Savannah Marshall (12 zmag, 10 z nokavtom). Britanska zvezdnica je namreč pred dnevi v Newcastlu že v tretji rundi prisilila k vdaji Belgijko Femke Hermans (12 zmag, 5 z nokavtom, 4 porazi).